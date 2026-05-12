Haos posle debakla na izborima: Starmer pod ogromnim pritiskom iz svoje partije, traže njegovu ostavku

Skoro dve godine nakon ubedljive pobede na parlamentarnim izborima i povratka Laburističke stranke na vlast posle 14 godina, britanski premijer Kir Starmer suočava se sa najvećom političkom krizom od dolaska u Dauning strit.

Težak poraz laburista na lokalnim i regionalnim izborima u Engleskoj, Škotskoj i Velsu izazvao je otvoreno nezadovoljstvo unutar stranke, a sve veći broj poslanika sada traži da se Starmer povuče sa funkcije premijera i lidera partije. Poseban udarac za laburiste predstavlja gubitak vlasti u Velsu, gde su bili dominantna politička snaga gotovo tri decenije. Kriza više nije ograničena samo na poslaničke klupe, podele su sve vidljivije i unutar samog Starmerovog