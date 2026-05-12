Izabrani predsednici skupština opština u Aranđelovcu i Bajinoj Bašti, sednice pratile okupljanja građana

Konstitutivne sednice skupština Aranđelovca i Bajine Bašte održane su danas, mesec i po dana nakon lokalnih izbora održanih u tim opštinama, a praćene su okupljanjem građana.

Na konstitutivnoj sednici Skupštine opštine Aranđelovac verifikovani su mandati odbornika i izabrani predsednik, sekretar i njihovi zamenici, a ispred Osnovne muzičke škole "Petar Ilić", gde je sednica održana, bili su okupljeni građani, javlja RTS. Za predsednika Skupštine opštine Aranđelovac tajnim glasanjem izabran je Nikola Obradović iz koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke, dok je za njegovu zamenicu izabrana Marija Elez. Prethodno su verifikovani