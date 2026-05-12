Meštani Vrnjačke Banje nekoliko dana blokiraju ulicu: Strahuju da će ostati bez vode zbog novih zgrada

Stanovnici Užičke ulice u Vrnjačkoj Banji nekoliko dana ne dozvoljavaju da tom ulicom prođu mašine do obližnjeg gradilišta. Veruju da je plan opštine da novoizgrađene stambene zgrade priključe na vodovodnu mrežu, koju su oni sami finansirali. I za to imaju i ugovor.

Traže stanovnci Užičke ulice u Vrnjačkoj Banji da se radovi na vodovodnoj mreži, koji su već počeli u naselju Sunčani breg, zaustave. Jer, kažu u ugovoru koji poseduju iz 1982. godine, piše da druge ulice ne mogu da se priključe jer su sami finansirali izgradnju, javlja N1. "Dostavili su nam dokument u kojem piše samo o racionalizaciji vode. Kažu, jedan dan ćete da imate vodu, a drugi dan oni", kaže Mirjana Dečović iz ove ulice. A ko su to oni? Stanovnici ove ulice
Vrnjačka banja

