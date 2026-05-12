Prve fotografije sa mesta zločina na Banovom brdu: Žena ubila muža posle svađe

Telo muškarca pronađeno je jutros u stanu na Banovom brdu u Ulici Nikolaja Gogolja, a prema prvim informacijama, sumnja se da je žena M. P. ubila muža Z. P.

Kako Nova.rs nezvanično saznaje, ubistvo muškarca je izvršeno hladnim oružjem koje je pronađeno na licu mesta. U stanu je policija jutros oko osam časova zatekla telo mškarca sa smrtonosnim ranama, a kako saznajemo, nađen je i nož kojim je počinjen ovaj zločin. Sumnja se da se ubistvo dogodilo nakon svađe. "Policija je došla oko osam sati. Nismo čuli nikakvu buku. Nismo znali šta se dogodilo. Rekli su nam da je ubistvo. Ostali smo u šoku", rekao je jedan od