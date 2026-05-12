U Smederevu uhapšeno 20 osoba iz Čačka posle utakmice

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu uhapsili su sinoć 20 osoba iz Čačka po nalogu Višeg javnog tužilaštva u tom gradu, zbog sumnje da su izvršile krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi.

Prema saopštenju policije, incident se dogodio juče nakon početka utakmice Super lige Srbije između FK „Smederevo 1924“ i FK „Borac“. Navodi se da su osobe bile maskirane maskama i kapuljačama, da su nosile upaljene baklje, metalne šipke, drvene palice, pivske flaše i kaiševe, kao i da su pokušale nasilno da uđu na deo stadiona koji nije rezervisan za navijače. U saopštenju se navodi i da su bačene dve baklje na teren, a dve prema publici. Tokom policijske