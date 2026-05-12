Otvoren 79. Filmski festival u Kanu

Dvanestodnevna trka za ''Zlatnu palmu''

Večeras je počeo 79. Filmski festival u Kanu, čime je zvanično otvoreno 12 dana premijera i takmičenja za prestižnu nagradu „Zlatna palma“, koja će biti dodeljena 23. maja. Na otvaranju festivala na francuskoj rivijeri dodeljena je počasna "Zlatna palma" novozelandskom reditelju Piteru Džeksonu, autoru trilogije "Gospodar prstenova". Nagradu mu je uručio glumac Elajdža Vud, koji je u filmovima tumačio lik Froda Baginsa, prenosi France 24. Džekson je u obraćanju