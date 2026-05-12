Sao Paolo: U eksploziji gasa ima povređenih, više kuća uništeno

Prema podacima Vojne policije, timovi kompaije Komgas su vršili održavanje gasovoda kada se dogodila eksplozija

SAO PAOLO – Nekoliko osoba povređeno je danas, a više kuća je uništeno u eksploziji gasa u zapadnom delu brazilskog grada Sao Paolo, prenose danas lokalni mediji. Prema preliminarnim informacijama, eksplozija je povezana sa gasovodom, javio je G1 globo. Broj povređenih još nije zvanično potvrđen, ali, prema podacima Civilne odbrane, dve žrtve su spasene i u svesnom stanju prebačene u regionalni urgentni centar Osaska. Kako su navele hitne službe, ljudi su od siline