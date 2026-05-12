Sukob u saobraćaju završio se povredama i krivičnom prijavom

MUP saopštava da je 20-godišnjak osumnjičen za nanošenje lake telesne povrede, dok se protiv više osoba vodi prekršajni postupak

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu podneće krivičnu prijavu protiv D. V. (20) iz tog grada, zbog sumnje da je nakon sukoba u saobraćaju, 36-godišnjaka udario i povredio metalnom kopčom sigurnosnog pojasa. On je osumnjičen za izvršenje krivičnog dela laka telesna povreda, saopšteno je iz Policijske uprave u Novom Sadu. Sumnja se da je sinoć, posle nesporazuma u saobraćaju, D. V. sigurnosnim pojasom udarao po glavi 36-godišnjeg Novosađanina i da