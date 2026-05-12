Tunišanin uhapšen zbog planiranja napada na Luvr

U Francusku stigao 2022. godine sa italijanskog ostrva Lampeduze u potrazi za poslom

Francuska policija uhapsila je 27-godišnjeg državljanina Tunisa zbog planiranja napada na pariski muzej Luvr, preneo je danas Figaro, pozivajući se na izvore u Nacionalnom tužilaštvu za borbu protiv terorizma. On je osumnjičen da je planirao nasilnu akciju inspirisanu džihadizmom, kao i da je razmišljao o napuštanju Francuske kako bi se pridružio redovima Islamske države u Siriji ili Mozambiku. Kako navodi list, Tunišanin je osumnjičen da je planirao napad na Luvr,