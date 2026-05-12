Na današnji dan: Rođena Florens Najtingejl, umro Smetana, završena sovjetska blokada Berlina

Pregled najznačajnijih dešavanja u svetu i kod nas na današnji dan, 12. maj.

1607 - Engleski avanturista Džejms Smit osnovao je prvo englesko naselje na tlu Severne Amerike, koje je kasnije po njemu dobilo ime Džejmstaun. 1820 - Rođena je engleska bolničarka Florens Najtingejl, koja je otvorila prvu školu za bolničarke. U Krimskom ratu (1853-56) organizovala je prvu ekipu za negu ranjenika. 1842 - Rođen je francuski kompozitor Žil Masne. Komponovao je preko 20 opera, uglavnom lirske tematike, kao i balete, oratorijume, orkestarsku muziku,