Novosađani, kopiju rešenja za porez na imovinu možete preuzeti u poštama, rok za drugu ratu ističe u petak

Gradska poreska uprava saopštila je da Novosađani, kao i prethodnih godina,kopiju poreskog rešenja na imovinu mogu preuzeti u svim poštama.

"Kako je slanje i dostavljanje rešenja donetih u masovnom obračunu poreza na imovinu fizičkih lica za 2026. godinu okončano, Gradska poreska uprava poziva obveznike poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige, a koji nisu primili Rešenje za 2026. godinu da kopiju istog preuzmu u radnim jedinicama 'Pošta Srbije'", kažu u Gradskoj poreskoj upravi. Novosađani imaju rok do petka, 15. maja da plate drugu ratu poreza na imovinu za ovu godinu. Kazna za kašnjenje je