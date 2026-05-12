Pred poslanicima Skupštine Srbije "Petrašinovićevi zakoni"

Skupština Srbije danas će početi treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja za koju su predložene četiri tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu izbornih zakona koje je podneo poslanik SNS Miroslav Petrašinović.

Sednica je zakazana za 10 sati, a pred poslanicima će se naći predlozi za izmenu Zakona o izboru predsednika Republike, Zakona o izboru narodnih poslanika, Zakona o lokalnim izborima i Zakona o Ustavnom sudu. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu podržao je predložena zakonska rešenja, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenio je da su predlozi za izmenu četiri izborna zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Srbije. O ovim zakonskim