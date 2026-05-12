Petrašinović: Izmenama zakona bi se unapredio izborni proces

Poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović rekao je danas na sednici Skupštine Srbije da je predložio set izmena izbornih zakona kako bi se unapredio izborni proces.

Petrašinović je tokom objedinjene rasprave o tim zakonima objasnio da su u okviru unapređenja izbornog procesa ranije usvojene izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, a da izmenama četiri zakona koje je on predložio treba da se poveća stepen stručnosti biračkih odbora, kao i članova opštinskih i gradskim izbornih komisija.