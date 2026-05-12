Kalas: U novom paketu sankcija ciljamo vojnu industriju Rusije; Kijev: Spremni smo za razgovore, ako je i Moskva

Rat u Ukrajini – 1.539. dan. Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas izjavila je da će 21. paket sankcija Evropske unije, o kojem trenutno raspravljaju države članice, biti usmeren na vojnu industriju Rusije. Šef kabineta predsednika Ukrajine Kiril Budanov izjavio je tokom posete Litvaniji da bi Ukrajina bila spremna za ozbiljne razgovore ukoliko je i Rusija zaista spremna za dijalog o okončanju rata.

Zamenik izvršnog direktora Evropske agencije za zaštitu granica i obala (Fronteks) Lars Gerdes izjavio je da je agencija pojačala prisustvo duž zapadnih granica Ukrajine i da pažljivo prati situaciju, strahujući da može doći do visokog rizika od šverca oružja iz Ukrajine u Evropsku uniju, u slučaju da se postigne sporazum o okončanju rata. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos najavila je da bi prve isplate iz evropskog kredita za podršku Ukrajini za