Primirje SAD i Irana na staklenim nogama; Netanjahu: Rat još nije gotov

Predsednik SAD Donald Tramp odbacio je zahteve Teherana i istakao da svaki budući sporazum mora da podrazumeva jasnu obavezu Irana da obustavi nuklearni program. Sa druge strane, Teheran traži ukidanje sankcija, odrmzavanje sredstava i okončanje blokada iranskih luka. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu ističe da rat još nije gotov.

08:38 Iran osudio američki nacrt rezolucije UN o Ormuskom moreuzu: To je zamena teze Zamenik iranskog ministra spoljnih poslova za pravna pitanja Kazem Garibabadi oštro je osudio najnoviji pokušaj Vašingtona da izdejstvuje usvajanje rezolucije o Ormuskom moreuzu u Savetu bezbednosti UN, opisujući to kao grubi pokušaj da se iskrive činjenice i zaštite pravi agresori. U saopštenju objavljenom na društvenoj mreži Iks, Garibabadi ističe da SAD, zajedno sa nekim svojim