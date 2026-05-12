Rezai: Ako Iran bude ponovo napadnut opcija je obogaćivanje uranijuma do 90 odsto; Fidan: Ormuz ne treba koristiti kao "oružje"…

Ebrahim Rezai, portparol odbora za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta, napisao je na društvenoj mreži Iks da bi Iran mogao da obogati uranijum do 90 odsto čistoće ukoliko ponovo bude meta napada. Ministar spoljnih poslova Turske Hakan Fidan izjavio je da njegova država podržava napore za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i istakao da kanal ne bi trebalo koristiti kao "oružje".

16:13 Pentagon: SAD do sada na rat protiv Irana potrošile 29 milijardi dolara Rat protiv Irana koštao je Sjedinjene Američke Države do sada 29 milijardi dolara, što je za oko četiri milijarde više nego što je procenjeno krajem prošlog meseca, izjavio je sekretar finansija Pentagona Džuls Herst. Prethodno je krajem aprila iz Pentagona saopšteno da su izdaci rata iznosili 25 milijardi dolara. Agencija navodi da nije precizirano kako je Pentagon došao do brojke od 29