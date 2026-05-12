Vremenske nepogode praćene gradom širom Srbije, u Beogradu jaka kiša; nevreme zahvatilo i region

Republički hidrometeorološki zavod i Ministarstvo unutrašnjih poslova izdali su hitno upozorenje na vremenske uslove koji mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalnu štetu. Grad u Kraljevu, Vrnjačkoj Banji, Prokuplju, Kragujevcu.... U Beogradu jaka kiša. Olujno nevreme i u regionu.

Kratkotrajno nevreme u dolini Ribarske reke U Kruševcu u dolini Ribarske reke kratkotrajno nevreme "na oblak" sa pljuskom, mestimično gradom veličine graška i grmljavinom. Štete na objektima i usevima nisu prijavljene. Opširnije Kraće Jako nevreme zahvatilo i Republiku Srpsku Oluja praćena jakim vetrom i gradom zahvatila je i područje Gradiške, Kostajnice, Prijedora i Kozarske Dubice. Jak vetar pričinio je štetu na objektima, javnim zgradama i parkovima, a