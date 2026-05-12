Prva britanska ministarka podnela ostavku, pozvala Starmera da učini isto

LONDON - Britanska ministarka za decentralizaciju, vere i zajednice Mijata Fanbuleh podnela je danas ostavku, čime je postala prva ministarka u vladi premijera Kira Starmera koja se povukla sa funkcije, a istovremeno je pozvala Starmera da i on učini isto.

"Jutros sam poslala premijeru pismo o ostavci. Pozivam premijera da uradi pravu stvar za našu zemlju i stranku i odredi vremenski okvir za tranziciju", objavila je Fanbuleh na mreži Iks. Dnevni list "Telegraf" objavio je danas da se očekuje da ce Starmerov kabinet podneti ostavku. Pozivajući se na neimenovane izvore u britanskoj vladi, "Telegraf" je objavio da šest ministara namerava da podnese ostavke, a to su ministarka unutrašnjih poslova Šabana Mahmud, ministar