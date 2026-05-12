RHMZ: U naredna dva sata u većem delu zemlje kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, u Banatu suvo

NOVI SAD - Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje da se u naredna dva sata u većem delu zemlje očekuju mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, samo u Banatu, kao i na jugu i krajnjem jugoistoku Srbije biće suvo.

Međutim, nevreme je već zahvatilo takom dana pojedine delove Srbije, tako da je u Kruševcu u dolini Ribarske reke došlo do kratkotrajnog nevremena sa pljuskom, mestimično gradom veličine graška i grmljavinom. Štete na objektima i usevima nisu prijavljene. U Kragujevcu je u više navrata padala jaka, kratkotrajna kiša, mestimično praćena gradom, prenosi RTS. Kišna kanalizacija se izlila u pojedinim ulicama u gradu. Protivgradna zaštita dejstvovala je sa svih