Srbija večeras u prvom polufinalu Evrovizije

BEČ - Gitarista grupe Lavina Andrija Cvetanović izjavio je danas da su u bendu hladni, pribrani i da znaju šta rade pred nastup u prvom polufinalu "Pesme Evrovizije" u Beču.

Cvetanović je rekao Tanjugu da je logično da postoji mala trema, ali da će večeras predstavljati Srbiju sa pesmom "Kraj mene" tako što idu na binu da daju sve od sebe. Cvetanović je dodao da je bend generalno zadovoljan pripremama za nastup u polufinalu. "Da su svi zahtevi ispunjeni - nisu, to svi znamo, i to je u redu, ali većina jeste. Srž jeste tu", naveo je on. Prema njegovim rečima, sa šestoricom članova u bendu pripreme su jako zahtevne, pošto su kostimi