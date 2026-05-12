Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Vasilija Ostroškog

BEOGRAD - Srpska pravoslavna crkva danas slavi Svetog Vasilija Ostroškog, praznik posvećen velikom čudotvorcu i iscelitelju.

Mošti ovog svetitelja se čuvaju u manastiru Ostrog, koje je mesto hodočašća i za vernike drugih religija, a kult svetitelja raširen je ne samo u Srbiji i Crnoj Gori, već i na celom Balkanu. On je rođen 1610. godine kao Stojan Jovanović u selu Mrkonjići kod Trebinja u Hercegovini, od majke Anastasije i oca Petra Jovanovića. U strahu od danka u krvi, roditelji su Stojana već u dvanaestoj godini poslali u manastir Zavalu, u kojem je tada igumanovao njegov stric,