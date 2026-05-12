Upozorenje RHMZ: Lokalni pljuskovi i grmljavina, olujni vetar, ponegde i grad

NOVI SAD - Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će vreme danas biti nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će ponegde biti praćeni i gradom.

U zoni jačih grmljavinskih procesa vetar će biti jak, kratkotrajno i olujni. Veća verovatnoća pojave vremenskih nepogoda biće u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim predelima Srbije. Kasnije posle podne i tokom večeri, uz osetan pad temperature, vetar će u svim predelima biti u skretanju na severozapadni i u pojačanju na jak i olujni, koji će dostizati udare od 70 do 100 km/h, ponegde i do 120 km/h. U Srbiji će u utorak, 12. maja, biti promenljivo oblačno,