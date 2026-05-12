Večeras Lavina u Beču; Mikić Soldatović: Momci su sjajni

BEČ - Rediteljka Milica Mikić Soldatović je izjavila danas da su predstavnici Srbije grupa Lavina na probama ušli u mod da im je fantastično i da uživaju na sceni pred večerašnji nastup u prvom polufinalu "Pesme Evrovizije" u Beču.

Mikić Soldatović je rekla Tanjugu da je kao rediteljka srpskog izbora "Pesme za Evroviziju" želela da takav nastup Lavine sa pesmom "Kraj mene" prenese i u Beč. "Momci su sjajni, stvarno imaju posebnu energiju, znaju šta žele, kako da ovo izgleda, tako da smo se vrlo lako razumeli šta je naš krajnji cilj. I suštinski smo napravili ono što smo svi zajedno želeli", rekla je Mikić Soldatović. Govoreći o pripremama u Beogradu i potom probama u Beču, Mikić Soldatović je