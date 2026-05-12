Vrednost građevinskih radova u Srbiji u tekućim cenama veća za 1,7 odsto

BEOGRAD - Vrednost građevinskih radova je u Srbiji u prvom kvartalu ove godine porasla za 1,7 odsto u tekućim cenama, u odnosu na prvi kvartal 2025. godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

U stalnim cenama zabeležen je pad vrednosti od 5,0 odsto. Posmatrano prema vrsti građevina, vrednost građevinskih radova na zgradama, u ovom kvartalu, porasla je za 25,4 odsto, dok je na ostalim građevinama opala za 21,5 odsto, u stalnim cenama. U prvom kvartalu ove godine vrednost izvedenih građevinskih radova u stalnim cenama povećana je jedino u Beogradskom regionu, 35,0 odsto, dok je u svim ostalim regionima opala. U Regionu Južne i Istočne Srbije opala je za