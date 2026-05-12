Vremenske nepogode praćene gradom širom Srbije; nevreme zahvatilo i region

NOVI SAD - Republički hidrometeorološki zavod i Ministarstvo unutrašnjih poslova izdali su hitno upozorenje na vremenske uslove koji mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalne štete.

Zbog jakog nevremena, RHMZ je pokrenuo i proceduru za prenos sms poruka, dok na sajtu, iz sata u sat, objavljuje upozorenja sa najavom, koji delovi srbije su sledeći na udaru. Tenutno upozorenje objavljeno je za područje topličkog okruga. Nevreme je pre toga protutnjalo Slovenijom, Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom. Vreme će danas biti nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će ponegde biti praćeni i gradom. U zoni jače grmljavine vetar će biti jak,