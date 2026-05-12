Vremeplov: Osnovano "Prvo srpsko društvo za igru loptom"

NOVI SAD - Na današnji dan 1899. godine održana je Osnivačka skupština "Prvog srpskog društva za igru loptom". Skupština je održana u "Trgovačkoj kafani", na inicijativu Huga Bulija, koji je i doneo prvu fudbalsku loptu u Beograd, i Andre Nikolića, tada ministra inostranih dela.

Danas je utorak, 12. maj, 132. dan 2026. Do kraja godine ima 233 dana. 1820 - Rođena je engleska medicinska sestra Florens Najtingejl, utemeljivač profesije medicinskih sestara, čiji se rođendan obeležava kao međunarodni Dan medicinskih sestara. U Krimskom ratu polovinom 19. veka organizovala je bolnice pri britanskom ekspedicionom korpusu i znatno je reformisala sanitetsku službu i negu ranjenika i bolesnika. Zahvaljujući tome, smrtnost u britanskim poljskim