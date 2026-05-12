Zbog hantavirusa 12 zaposlenih u holandskoj bolnici Radbaud smešteno u karantin

NAJMEGEN - Zbog moguće infekcije hantavirusom 12 zaposlenih u bolnici Radbaud u holandskom gradu Najmegenu smešteno je u karantin zbog neadekvatnih bezbednosnih mera, preneli su danas holandski mediji.

Dvanaestoro zaposlenih u bolnici Radbaud bilo je uključeno u slučaj jednog pacijenta - putnika kruzera "Hondius" koji je bio pozitivan na hantavirus, prenosi "NL Tajms". Radnici u bolnici nisu poštovali strogi protokol prilikom rukovanja krvlju i urinom zaraženog pacijenta. Uprkos niskom riziku od infekcije, radnici ce zbog predostrožnosti ostati u karantinu šest nedelja, saopšteno je u ponedeljak iz bolnice Radbaud nez navođenja da li su ugrožene osobe medicinske