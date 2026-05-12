Kompanija Telekom Srbija prikupila 1,95 milijardi evra kroz transakciju evro-obveznica

Kompanija Telekom Srbija objavila je u utorak da je uspešno zaključila svoje drugo međunarodno izdanje korporativnih obveznica, prikupivši približno 1,95 milijardi evra kroz višetranšnu emisiju senior neobezbeđenih obveznica denominovanih u američkim dolarima i evrima.

Transakcija je izazvala veliko interesovanje investitora, sa ukupnom tražnjom od 13,87 milijardi američkih dolara od približno 300 vodećih međunarodnih institucionalnih investitora, čime je postala najveće korporativno izdanje obveznica ikada realizovano u regionu jugoistočne, centralne i istočne Evrope. Telekom je istakao da je to jedna od najtraženijih korporativnih transakcija na tržištima u razvoju na globalnom nivou tokom 2025. i 2026. godine. Precizirano je