U Kanu večeras počinje Međunarodni filmski festival

U Kanu večeras počinje 79. Međunarodni filmski festival, a za Zlatnu palmu, koja će biti dodeljena 23. maja takmiče se 22 ostvarenja, saopštili su organizatori. Iranski filmski stvaralac Asgar Farhadi, Pedro Almodovar (sedmi put u konkurenciji), ruski reditelj u egzilu Andrej Zvjagincev i bivši pobednici Hirokazu Kore-eda i Kristijan Munđiu takmičiće se za Zlatnu palmu. Na spisku od 22 filma, nalazi se samo jedan američki reditelj Ajra Saks (Ira Sachs), dok su