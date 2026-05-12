Na sahrani Vladimira Cvetkovića Vučić, Mijatović, Džajić…

Vladimir Cvetković je sahranjen na Novom groblju u Beogradu, uz prisustvo brojnih poznatih ličnosti iz sveta sporta i politike.

Saučešće porodici Cvetković na groblju je izjavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, prisustvovali su sahrani od političara i Ivica Dačić, Aleksandar Šapić… Nekadašnji košarkaški as Crvene zvezde i reprezentacije Jugoslavije, a potom uspešni generalni sekretar FK Crvena zvezda, preminuo je na Đurđevdan u 84. godini. Članovi rukovodstva FK I KK Crvena zvezda bila su na sahrani, kao i na komemoraciji. Cvele je bio čovek koji nije potpirivao mržnju između dva najveća