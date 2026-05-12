Šansi je bilo, svežine je nedostajalo: Hamad bez četvrtfinala

Top 50 će morati da sačeka, Hamad Međedović poražen je u osmini finala mastersa u Rimu.

Brejk šanse u ranoj fazi meča, brejk prednosti u drugom setu, ali na kraju poraz od Martina Landalusea – 7:5, 6:4. Međedović je već obezbedio najbolji rang karijere, projektovan je na 54. poziciju na ATP listi. U prvom delu prvog seta 22-godišnji Pazarac stvorio je dve brejk lopte. Pogotovo je na prvoj imao šansu, posle razmena na bekhend strani se izmakao i napao forhendom, ali je debelo promašio. Kako je prvi set odmicao, tako je bivalo evidentnije da Međedović