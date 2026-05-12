I UO Vojvodine ispratio tim u Loznicu

Optimizam i sjajan ambijent u redovima "stare dame" pred put u Loznicu.

Nakon što su posebnom porukom navijači ispratili fudbalere na poslednjem treningu, danas se sastao i kompletan Upravni odbor koji je ispratio igrače i stručni štab u Loznicu. "Članovi Upranog odbora FK Vojvodina, ispratili su prvotimce na utakmicu finala Kupa Srbije u srdačnoj i prijateljskoj atmosferi. U prostorijama FC „Vujadin Boškov“, održana je posebna sednica Upravnog odbora pred meč sezone. FK Vojvodina je još jednom dokazala da je velika porodica, pa su