Putin otvorio vrata Evropi za pregovore: Kijev se nada pomoći Brisela za neko novo primirje
Sputnik pre 1 sat
Ukrajina želi da Evropa pomogne u obnavljanju mirovnih pregovora sa Rusijom, izjavio je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrej Sibiga.
„Možda ćemo pokušati da postignemo takozvano primirje po aerodromima“, dodao je on. Prema rečima ministra, Vladimir Zelenski već je razgovarao o toj ideji sa pojedinim evropskim liderima. Sibiga je, međutim, naglasio da Ukrajina ne traži od Evrope da zameni SAD. Pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov nedavno je saopštio da je u trilateralnim pregovorima između Rusije, SAD i Ukrajine napravljena pauza i da dogovor o narednim rundama još nije postignut.