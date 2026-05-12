RHMZ: Uskoro u većem delu Srbije kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje da se u naredna dva sata u većem delu zemlje očekuju mestimična kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Samo u Banatu, na jugu i krajnjem jugoistoku Srbije biće suvo.

Nevreme je već zahvatilo tokom dana pojedine delove Srbije. U Kruševcu, u dolini Ribarske reke, došlo je do kratkotrajnog nevremena sa pljuskom, mestimično gradom veličine graška i grmljavinom. Štete na objektima i usevima nisu prijavljene. U Kragujevcu je u više navrata padala jaka, kratkotrajna kiša, mestimično praćena gradom. Kišna kanalizacija se izlila u pojedinim ulicama u gradu. Protivgradna zaštita je dejstvovala sa svih radarskih centara na teritoriji