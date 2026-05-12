Slovenija bez Dončića: „Ćerke su mi na prvom mestu“

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić saopštio je da zbog tekuće borbe za starateljstvo nad ćerkama neće igrati za Sloveniju ovog leta.

Luka Dončić, as Los Aneđeles Lejkersa, koji zbog povrede nije mogao da pomogne ekipi u dvoboju polufinala plej-ofa NBA lige sa Oklahomom, oglasio se posle eliminacije svog tima koji je poražen i ponižen rezultatom 4:0. Luka je na društvenim mrežama obelodanio da ovog leta neće biti na raspolaganju Sloveniji iz privatnih razloga. „Volim svoje ćerke više od svega i one će uvek biti na prvom mestu u mom životu. Sve sam dao da bih predstavljao Sloveniju i razočaran