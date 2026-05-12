Grad Niš pristupio izradi Strategije za mlade za period 2027-2031. godine

Grad Niš pristupio je izradi Strategije za mlade Grada Niša za period 2027-2031. godine sa Akcionim planom za njeno sprovođenje, u skladu sa Zakonom o planskom sistemu Srbije i Zakonom o mladima i na osnovu Odluke o pristupanju izradi Strategije za mlade Grada Niša za period 2027-2031. godine.

Strategija za mlade predstavlja dokument javne politike kojim se utvrđuju strateški pravci, prioriteti i mere u oblasti omladinske politike na teritoriji Grada Niša, sa ciljem unapređenja položaja mladih i sistemskog odgovora na njihove potrebe, objavljeno je na sajtu Grada Niša. Kako je navedeno, osnovni cilj Strategije je unapređenje kvaliteta života mladih kroz razvoj podsticajnog okruženja za njihov lični i profesionalni napredak, jačanje njihovog učešća u