Inflacija u Kini ubrzala u aprilu: Rat na Bliskom istoku snažno pogodio vodeću svetsku ekonomiju

Godišnja inflacija u Kini porasla je sa martovskih jedan odsto na 1,2 odsto u aprilu, iznad očekivanja ekonomista, dok su proizvođačke cene zabeležile najveći rast u gotovo tri godine zbog skoka cena energenata i sirovina izazvanog ratom na Bliskom istoku, pokazali su najnoviji podaci kineske Nacionalne kancelarije za statistiku.

Proizvođačke cene u Kini su u aprilu porasle za 2,8 odsto međugodišnje, što predstavlja najveći rast od jula 2022. godine i znatno više od očekivanih 1,6 odsto, prenosi CNBC. Kako je navedeno, rast cena podstaknut je poremećajima u transportu kroz Ormuski moreuz, što je izazvalo snažan skok globalnih cena energije i sirovina. Cene benzina u maloprodaji u Kini porasle su za 19,3 odsto na godišnjem nivou tokom aprila, dok su cene hrane pale za 1,6 odsto zahvaljujući