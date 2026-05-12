Jako nevreme napravilo haos u Republici Srpskoj: Snimi pokazuju razmere oluje

Olujno nevreme praćeno jakim vetrom i gradom zahvatilo je područje Gradiške, Kostajnice, Prijedora i Kozarske Dubice.

Jak vetar pričinio je štetu na objektima, javnim zgradama i parkovima, dok je polomljen veliki broj stabala, javlja RTRS. Olujni vetar, praćen jakom kišom, u Prijedoru je srušio zaštitu na oštećenoj zgradi u ulici Kralja Petra Prvog Oslobodioca. Meteorolozi i u narednim danima najavljuju nestabilno vreme, uz mogućnost novih pljuskova, grmljavine i osetnog pada temperature. Nevreme sa jakom kišom i mestimično gradom nije zaobišlo ni Kozarsku Dubicu. U opštinskoj