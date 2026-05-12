"Pesma nije originalna" Hrvatska ne prolazi u finale? Bivši direktor Zabavnog programa HTV o grupi Lelek

Grupa "Lelek" iz Hrvatske nastupa večeras, 12. maja, u prvom polufinalu "Evrovizije", a pitanje koje se postavlja jeste da li će uspeti da se domogne finala u subotu.

Muzički stručnjak Mario Sedmak izneo je svoje mišljenje o šansama pesme "Andromeda" i nije bio naročito optimističan kada je u pitanju plasman među prvih deset. Prema njegovim rečima, numera "Andromeda" jednostavno nije nešto posebno originalna, a "Evrovizija" je slične stvari već uveliko videla. Iako ovo muzičko takmičenje jako voli etno zvuk, ne nagrađuje ga baš svake godine dobrim plasmanom, upozorava Sedmak. - "Andromeda", po meni, nije nešto posebno originalna