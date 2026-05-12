Privredna komora Srbije inicirala veliki Ženski poslovni forum Srbije i Egipta na EKSPO 2027

Privredna komora Srbije (PKS) pokrenula je inicijativu da se u okviru međunarodne izložbe EKSPO 2027 u Beogradu održi veliki Ženski poslovni forum privrednica Srbije i Egipta, rečeno je danas na sastanku Mihaila Vesovića, zamenika predsednika PKS, sa Ahmedom Salamom Solimanom, ambasadorom Arapske Republike Egipat u Srbiji.

Na sastanku je istaknut značaj dodatne podrške jačanju privredne saradnje dve zemlje s obzirom na Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Egipta i mogućnosti koje pruža Serbia Export Company, operativna platforma PKS za realizaciju konkretnih trgovinskih i investicionih projekata, sa prioritetnim fokusom na afrička tržišta i razvoj zajedničkih inicijativa sa lokalnim partnerima. "Proteklih godina smo intenzivno radili na jačanju trgovinske saradnje sa