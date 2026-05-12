Savet EU predložio da se na sastanke zvaničnika pozovu influenseri

Savet Evropske unije predložio je pilot projekat u okviru kojeg bi na sastanke zvaničnika bili pozovani influenseri na društvenim mrežama kako bi izveštavali i pratili skupove ministara i lidera EU, reklo je danas šest neimenovanih diplomata i zvaničnika za Politico.

Kako su naveli, influenseri bi bili pozivani na samite lidera Unije u Briselu, kao i na neke sastanke ministara. Jedan zvaničnik Saveta potvrdio je da će projekat, koji će krenuti u julu, omogućiti toj instituciji da "angažuje kreatore sadržaja kako bi doprli do nove publike i informisali je o svojim aktivnostima". Ovo se dešava u trenutku kada su krajnje desničarske ličnosti EU, uključujući Francuza Žordana Bardelu iz stranke Nacionalno okupljanje, stekle ogroman