Svi putevi danas vode ka manastiru Ostrog: Hiljade mladih pešačilo satima, noćas su spavali na kamenu

Na hiljade vernika iz svih delova Crne Gore, ali i iz Srbije i Republike Srpske tokom jučerašnjeg dana i tokom noći stiglo je do manastira Ostrog kod Nikšića kako bi se poklonili moštima Svetog Vasilija koji se proslavlja danas 12. maja.

Mnogi od njih odlučili su se da put do svetinje u steni pređu peške i noćas prespavaju upravo ispred manastira. - Svake godine put od Podgorice do manastira pređemo peške. Kada dođemo da se poklonimo moštima Svetog Vasilija sav umor i žuljevi kao da nestanu. To je jedan od najlepših osećaja koji čovek može da doživi. Krenuli smo u nedelju ispred hrama u Podgorici i raduje me što je svake godine sve više mladih koji idu da se poklone svecu - kaže za RINU Dragan