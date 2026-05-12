Mir na Bliskom istoku nije ni na pomolu: Hezbolah poručio da odustajanje od oružja nije deo pregovora sa Izraelom

AMERIČKI predsednik Donald Tramp i Iran odbacili su najnovije međusobne mirovne predloge za okončanje sukoba, dok obe strane pokušavaju da održe krhko primirje. Mir na Bliskom istoku se jop uvek ne nazire.

Foto Tanjug/AP Photo/Hussein Malla Ministar spoljnih poslova Turske Hakan Fidan izjavio je danas da izraelski ekspanzionizam ostaje primarno bezbednosno pitanje u regionu. „Izraelski ekspanzionizam i dalje predstavlja glavni problem stabilnosti i bezbednosti u našem regionu. Problem sa kojim se suočavamo u Zalivu nikako ne bi trebalo da nas natera da zaboravimo pitanje Gaze“, rekao je Fidan u Dohi, tokom zajedničke konferencije za novinare sa premijerom i ministrom