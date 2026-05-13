Trenutak nakon nastupa Srbije koji svi dele: "Evrovizija u šest sekundi"

Nakon nastupa predstavnika Srbije grupe "Lavina" u prvom polufinalu Evrovizije društvene mreže preplavio je snimak koji je mnoge nasmejao, jer je bend bukvalno zapalio scenu, te je na red došao aparat za gašenje požara i jedan sasvim opušten mladić.

Odmah po završetku pesme "Kraj mene" bedna " Lavina" dok je publika još aplaudirala, na scenu je nonšalantno ušetao član produkcije sa protivpožarnim aparatom kako bi ugasio vatru koja je ostala na bini posle pirotehničkih efekata. Upravo taj trenutak postao je hit na mrežama, a korisnici su ga masovno delili uz šaljive komentare da "ništa ne opisuje Evroviziju bolje od toga". Kratak snimak ubrzo je postao viralan, a fanovi su posebno komentarisali kontrast između