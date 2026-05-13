Milka prevarila ljubitelje čokolade, kaže sud u Nemačkoj

BBC News pre 26 minuta | Kristina Volk

Alamy Težina Milka čokolade smanjila se sa 100 na 90 grama, što joj je donelo titulu „prevarantske ambalaže 2025“

U jeku inflacije, sud u Nemačkoj je utvrdio da je proizvođač Milka čokolade sa alpskim mlekom prevario potrošače i prekršio zakon o konkurenciji.

Smanjenje količine čokolade i ista ambalaža znači da su kupci obmanuti, presudio je regionalni sud u Bremenu.

Tronedeljni sudski postupak pokrenula je Kancelarija za zaštitu potrošača u Hamburgu (VZHH), koja je optužila proizvođača Mondelez da je obmanuo potrošače smanjenjem težine čokolade Alpenmilh sa 100 na 90 grama.

Mondelez je rekao za BBC da „ozbiljno shvata odluku suda“ i da će je „sada detaljno razmotriti“.

Proizvođači su često pribegavali smanjenju inflacije zbog rastućih troškova i smanivali količinu ili sadržaj proizvoda u pokušaju da održe istu cenu.

U pitanju je „podmukla“ taktika, rekli su iz potrošačke grupe Which? iz Engleske.

Cene čokolade su porasle zbog globalnog rasta cene kakaoa posle loših žetvi u Zapadnoj Africi, dodaju.

Mondelez kaže da je obavestio nemačke potrošače o promeni na sajtu i društvenim mrežama.

Objasnili su i da je to zbog rastućih troškova u lancima snabdevanja.

„Kao posledica toga, poslednjih godina smo odlučili da prilagodimo težinu nekoliko Milka čokolada“, dodaju.

Prošle godine, nemački potrošači nisu bili zadovoljni objašnjenjem kompanije i glasali su da Milka čokolada sa alpskim mlekom osvoji titulu „prevarantske ambalaže 2025 godine“.

Iako je težina čokolade smanjena, nije bilo primetne promene na njenom ljubičastom omotu.

Nova čokolada je bila milimetar tanja, a cena je porasla sa 1,49 evra na 1,99 evra početkom 2025. godine.

Mondelez je rekao da je manja težina jasno vidljiva na njenoj ambalaži i negirao je navode potrošačke grupe iz Hamburga.

Advokat kompanije je na sudu objasnio da su čokolade u prošlosti imale promenljivu težinu između 81 i100 grama.

Okružni sud u Bremenu je presudio da zadržavanje istog pakovanja nije bilo sporno.

Ipak, problematično je neslaganja između sadržaja i „vizuelno prenetog očekivanje“ proizvoda koji je poznat potrošačima godinama, dodali su.

Sud je rekao da je za otklanjanje te obmane bilo neophodno „jasno, razumljivo i lako uočljivo obaveštenje na omotu“.

Presuda je značajna, jer „postoji rizik od ponavljanja“.

Ona još nije pravno obavezujuća, jer kompanija ima mesec dana da se žali.

Borba između potrošačkih grupa i proizvođača čokolade u Nemačkoj nije ograničena samo na Milku i njeno ljubičasto pakovanje.

Još jedna kultna nemačka čokolada, Riter Sport , promenila je težinu nekih proizvoda i zadržala prepoznatljivi, kvadratni oblik.

Do početka maja 2026. godine, čokoladne pločice Riter Sporta imale su 100 grama, ali sada tri njene varijante teže samo 75.

Iako tri proizvoda izgledaju podjednako velika, ona su tanja.

Riter Sport je primetno promenio pakovanje i plasirao lakše proizvode kao novi asortiman.

Cena je ostala ista, a Riter Sport je rekao da „potrošači preferiraju tanje pločice“.

Ipak, pločice Riter Sport se takođe pojavljuju na listi „lažne ambalaže“ potrošačke grupe Hamburg VZHH.

Grupa je dodala 77 proizvoda na nju samo u 2025. godini.

Pasta za zube, ovsena kaša i instant kafa su doživeli istu sudbinu.

Ipak, inflacija cena čokolade bila je posebno visoka - porasla je za 14,6 odsto do avgusta 2025, kažu iz grupe Which? .

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 05.13.2026)