'Nismo zadovoljni', kaže ministarka energetike Srbije o novoj ponudi MOL-a

BBC News pre 20 minuta | Grujica Andrić - BBC novinar

Iako se činilo da je mađarska naftna kompanija MOL blizu postizanja dogovora o kupovini Naftne industrije Srbije (NIS), deset dana uoči isteka roka za dogovor sa ruskim vlasnicima, ali i regulatorima u Srbiji i Americi, pojavile su se nove prepreke.

MOL je 12. maja poslao revidirani predlog dogovora zvaničnom Beogradu, ali Srbija još nije zadovoljna ponudom, izjavila je dan kasnije ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović.

Sporne tačke su poslovanje rafinerije u Pančevu i pokrivenost tržišta derivatima koji iz nje izlaze, dodala je.

„Nećemo ugroziti našu sigurnost snabdevanja, niti uticaj koji rad rafinerije ima na privredu.

„Pregovori se nastavljaju. Želimo da dođemo do kompromisa, ali ne po svaku cenu", rekla je ministarka.

Amerika je u oktobru 2025. uvela sankcije NIS-u zbog većinskog ruskog vlasništva, a nekoliko puta do sada je pomeran rok do kojeg bi srpska kompanija, od koje zavisi celokupna srpska privreda, trebalo da se 'reši' ruskog vlasništva.

Poslednji navedeni rok je 22. maj.

Iz MOL Grupe objavili su krajem marta da je Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država (OFAK) prihvatila njihov zahtev i produžila rok za završetak pregovora sa ruskim Gaspromom do 22. maja.

Srbija nije imala zamerke na uslove koje nudi mađarska kompanije do 7. maja, kada je Đedović Handanović saopštila da srpska vlada nije zadovoljna ponudom mađarske firme i da čeka novi predlog.

„Tiče se crvenih linija za koje smo rekli da ih Srbija neće preći", dodala je.

Dan ranije, agencija Rojters objavila je da je malo poznata srpska firma KFT Senator Treasury G.T.7 Dva DOO , u vlasništvu biznismena Ranka Mimovića, ponudila 2,3 milijarde dolara za 56 odsto vlasništva u NIS-u.

Mimović je za BBC na srpskom potvrdio te navode, ističući da poštuje obavezu Vlade Srbije po pitanju pregovora MOL-a i Gasproma do 22. maja, te da će raditi paralelno na dogovoru njegove firme sa ruskim vlasnicima.

Zahtevi Srbije po pitanju pregovora MOL-a i Gasproma su „jasni i nepromenjeni", rekla je Đedović Handanović 11. maja.

„Težimo uvećanju našeg udela u NIS-u za pet odsto, što znači veći uticaj na strateške odluke i mogućnost blokiranja odluka koje nisu u državnom interesu.

„Vreme curi, ali Srbija ostaje posvećena pronalasku dugoročnog rešenja i sve će uraditi kao i do sada da zaštiti interese zemlje, građana i privrede, kao i da obezbedi sigurnost snabdevanja našeg tržišta", dodala je.

Uprkos američkim sankcijama, NIS je nastavio da radi, zahvaljujući licencama koje je dobijao od američkog OFAK-a.

Najnovije produženje licence ističe 16. juna.

Jedno vreme je vladala neizvesnost oko rada pančevačke rafinerije, ključne za funkcionisanje NIS-a, pošto dva meseca nije ulazila ni kap sirove nafte, kako su govorili srpski zvaničnici.

Ipak, i ta situacija je prevaziđena.

Pomeranje roka u martu omogućavalo je svim stranama da zaključe posao na temelju načelnog dogovora o prodaji NIS-a koji je postignut u januaru 2026, a pruža priliku i američkim finansijskim nadzornim institucijama da učestvuju u procesu, rekli su tada iz MOL-a.

Transakciju će morati da odobri i srpska vlada.

„MOL je posvećen radu sa srpskom vladom na daljem jačanju bezbednosti snabdevanja u Srbiji i regionu", rekao je Žolt Hernadi, dugogodišnji direktor mađarske firme, u januaru.

On je tada saopštio i da kompanija pregovara sa kompanijom ADNOC iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koja bi trebalo da postane manjinski vlasnik NIS-a.

Naftna industrija Srbije je arterija celokupnog privrednog života zemlje, a njeno funkcionisanje ugroženo je usled američkih sankcija zbog ruskog rata u Ukrajini.

Mađarska firma će, ukoliko dogovor bude postignut i odobren, preuzeti 56,15 odsto vlasništva NIS-a, koliko trenutno poseduju ruske kompanije - Gasprom Njeft je vlasnik 44,85 odsto akcija, a fond PJSC Intelidžens 11,3 odsto.

Taj fond iz Sankt Petersburga je prethodno otkupio taj udeo u vlasništvu od ruskog Gasproma u septembru 2025.

Vlada Srbije ima udeo od 29,9 odsto.

MOL u brojkama i šta s tim ima Srbija

MOL je prisutan u Srbiji od 2005, a do danas u zemlji ima 72 benzinske stanice.

Mađarska je u novembru obezbedila jednogodišnje odlaganje američkih sankcija na uvoz ruske nafte, što bi moglo da bude značajno i za sudbinu NIS-a.

Planovi MOL-a za pančevačku rafineriju zavisiće od toga, ali i od kapaciteta JANAF-a da u budućnosti podmiri potrebe rafinerija u Slovačkoj, Mađarskoj i Srbiji.

Kompanija MOL je osnovana 1957. godine kao nacionalno preduzeće za naftu i gas sa sedištem u Budimpešti, a od 1. oktobra 1991. posluje pod današnjim imenom.

Njena današnja tržišnja vrednost je gotovo osam milijardi dolara, posluje u više od 30 zemalja i zapošljava više od 25.000 ljudi, navodi se na sajtu kompanije.

Na Balkanu je prisutna u Rumuniji, Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Hrvatskoj.

Pored zemalja centralne i istočne Evrope, MOL posluje i u Egiptu, Iraku, Kazahstanu, Azerbejdžanu i Pakistanu.

(BBC News, 05.13.2026)