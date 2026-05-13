Putnici zadržani na kruzeru u Francuskoj, desetine imaju stomačne tegobe

Getty Images Kruzer Ambition trenutno je usidren u Bodrou

Više od hiljadu putnika zadržano je na britanskom kruzeru u Francuskoj pošto je 49 ljudi na brodu razvilo stomačne tegobe.

Lokalne vlasti u Bordou navele su da je troje putnika izolovano u kabinama na kruzeru, dok ostalima nije dozvoljeno da se iskrcaju u luci.

„Nema razloga" da se širenje stomačnih tegoba na brodu Ambition poveže sa pojavom hantavirusa na drugom kruzeru, dodali su.

Iz kompanije Ambassador Cruise Line rekli su za BBC da je 92-godišnji muškarac preminuo u nedelju.

On nije prijavio nijedan povezni simptom i uzrok njegove smrti tek treba da bude utvrđen, dodali su.

„Obezbeđujemo svu podršku prijateljima i porodici preminulog i upućujemo im iskreno saučešće u ovom teškom trenutku", dodali su.

„Određeni broj putnika i članova posade na kruzeru Ambition imao je ili ima simptome koji su u skladu sa gastrointestinalnim oboljenjem", naveli su u drugom saopštenju.

Povećane higijenske mere i protokoli za sprečavanje širenja bolesti primenjuju se na brodu „u skladu sa ustanovljenim javnozdravstvenim procedurama posle prve prijave obolevanja", rekli su.

Prema saopštenju kompanije koja upravlja kruzerom, do srede u podne, 48 putnika i jedan član posade imali su stomačne tegobe.

Na brodu je trenutno 1.187 putnika i 514 članova posade, podaci su kompanije.

Kruzer je zaplovio iz Belfasta 8. maja, a narednog dana uputio se ka Liverpulu.

Kompanija je navela da je došlo do porasta broja obolelih pošto su se ukrcali putnici u Liverpulu.

Zdravstvene i bezbednosne mere, uvedene posle prvih prijava obolevanja, uključivale su čišćenje i dezinfekciju javnih površina, kao i kontinuirano obaveštavanje gostiju o higijeni ruku i prijavi simptoma medicinskom timu na brodu.

Kompanija je obavestila francuske zdravstvene vlasti o situaciji.

(BBC News, 05.13.2026)