Srbija i Hrvatska u finalu Evrovizije

EPA Niška Lavina prve polufinalne večeri u Beču

Srbija i Hrvatska idu u finale Izbora za Pesmu Evrovizije, koje se održava 16. maja u Beču.

Od bivših jugoslovenskih zemalja, niški rok bend Lavina sa pesmom „Kraj mene" i zagrebački pop folk bend Lelek koji je otpevao „Andromedu" izborili su se za šansu u finalu, dok Crna Gora to nije uspela.

Publika u zemljama bivše Jugoslavije tako će imati domaće favorite u subotu.

Pored Srbije i Hrvatske, plasman u finale obezbedili su i Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Litvanija i Poljska.

Uz Crnu Goru, bez plasmana su ostali Estonija, Gruzija, San Marino i Portugal.

Sledeće polufinale nas čeka u četvrtak, 14. maja, kada nastupaju Jermenija, Azerbejdžan, Bugarska, Češka, Luksemburg, Rumunija, Švajcarska, Albanija, Australija, Kipar, Danska, Letonija, Malta, Norveška i Ukrajina.

Deset najboljih izvođača iz svakog polufinala pridružiće se zemljama koje su automatski u finalu, a to su: Austrija, Francuska, Nemačka, Italija i Velika Britanija.

Iz ove grupe „pet velikih" nedostaje Španija, jedna od utemeljivača takmičenja i jedna od najvećih finansijskih pokrovitelja Evrovizije.

Austrija ima mesto u finalu kao domaćin pošto je njen pevač Džej Džej pobedio na takmičenju 2025. godine sa operskom baladom Wasted Love .

Sedamdeseto jubilarno izdanje Izbora za Pesmu Evrovizije održava se u senci poziva na bojkot Izraela.

Pet zemalja ne učestvuje u manifestaciji jer nisu uspeli apeli za zabranu učešća Izraela zbog rata u Gazi.

Finale je u subotu, 16. maja.

EPA Hrvatski bend Lelek nastavlja takmičenje u subotu

EPA Predstavnice Crne Gore nisu uspele da uđu u finale

EPA Portugalski predstavnici Bandido do Cante takođe nisu uspeli da se plasiraju u finale

EPA Grčki predstavnik Akijlas

EPA Sal Da Vinči iz Italije nastavlja u finale

Bojkot zbog Izraela

Tenzije oko učešća Izraela na Evroviziji su porasle poslednjih godina zbog rata u Gazi.

Takmičenje se sada suočava sa najvećim bojkotom u 70-godišnjoj istoriji.

Dok 35 zemalja učestvuje na takmičenju 2026. godine, emiteri iz Španije, Irske, Holandije, Islanda i Slovenije su se povukli.

Švajcarski pevač Nemo, pobednik Evrovizije iz 2024. godine, vratio je trofej u znak protesta zbog učešća Izraela.

Tokom prošlogodišnjeg finala Evrovizije u Švajcarskoj, dvoje ljudi je pokušalo da upadne na binu i baci farbu na izraelsku predstavnicu Juval Rafael. Zaustavili su ih članovi tima, a kasnije su uhapšeni.

Više zemalja je takođe izrazilo zabrinutost nakon što je Rafael osvojila prvo mesto u glasanju publike 2025. godine - završivši na drugom mestu nakon što su uzeti u obzir glasovi žirija.

Izveštaji sugerišu da je agencija izraelske vlade platila reklame i koristila državne naloge na društvenim mrežama kako bi podstakla ljude da glasaju za njenog predstavnika.

Evrovizija - koja sebe opisuje kao nepolitičku manifestaciju - dosledno se odupirala pozivima da se Izrael isključi.

Međutim, promenila je pravila glasanja za takmičenje 2026. godine kako bi ograničila uticaj vlada država na rezultate.

Izrael je saopštio da je odluka da mu se dozvoli učešće bila „pobeda“ nad kritičarima koji su pokušali da ga ućutkaju i šire mržnju.

Kako se glasa?

U finalu, svaka zemlja učesnica dobija dve grupe ocena: jednu od žirija muzičkih stručnjaka, drugu od publike.

Za takmičenje 2026. godine, publika će imati najviše 10 glasova - umesto 20 - koje mogu dati telefonom, SMS-om ili putem zvanične aplikacije Evrovizije.

Gledaoci mogu da glasaju za onoliko različitih izvođača koliko žele, ali ne mogu za svoju zemlju.

Maksimalan broj glasova za neku pesmu je 12.

Druga dobija 10, a ostale se boduju od osam do jednog poena.

(BBC News, 05.13.2026)