Evropski pokret u Srbiji poziva na javnu debatu Obrazovanje, mladi i Evropa sutra u Evropskoj kući

Evropski pokret u Srbiji (EPUS) je pozvao na javnu debatu "Obrazovanje, mladi i Evropa: Ko danas čuva budućnost Srbije?", sutra, u četvrtak, 14. maja, u Evropskoj kući u Beogradu.

Program u okviru obeležavanja Dana Evrope počinje u 16:30 časova u Evropskoj kući u Zmaj Jovinoj 8, a registracija učesnika je od 16:00 sati.

EPUS ukazuje da "Dan Evrope ove godine obeležavamo razgovorom o temi koja je za nas duboko važna: obrazovanju kao temelju evropske budućnosti Srbije" jer "obrazovanje nije samo pitanje nastavnih programa, diploma ili institucija", već je to "pitanje mladih ljudi, njihove slobode mišljenja, njihove šanse da ostanu, rade i stvaraju u svojoj zemlji, ali i pitanje društva koje želi da bude demokratsko, odgovorno i evropsko".

"U trenutku kada se obrazovni i naučni sistem u Srbiji suočava sa ozbiljnim izazovima, važno je otvoriti dostojanstven i argumentovan razgovor o tome šta obrazovanje danas govori o pravcu u kojem se Srbija kreće, kako čuvamo znanje i akademsku autonomiju, i šta dugujemo generacijama koje dolaze", piše u najavi skupa.

Program obuhvata uvodno izlaganje i panel diskusiju sa predstavnicima akademske zajednice, omladinskog sektora, obrazovnih politika i evropskih integracija.

Od 16:00 do 19:00 sati najpre će govoriti Dragana Đurica, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, a zatim profesor Duško Lopandić na temu "Evropski okvir bez evropske države: Obrazovanje kao test evropskog puta Srbije".

Potom će na panelu učestvovati Dragica Pavlović Babić, profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu, Ana Jakovljević, poslanica Narodnog pokreta Srbije i članica Odbora Skupštine Srbije za evropske integracije, kao i Jasminka Čekić-Marković, direktorka Centra za obrazovne politike i Milica Borjanić, generalna sekretarka Krovne organizacija mladih Srbije.

Nagradu "Doprinos godine Evropi" potom će Radomir Diklić, predsednik Evropskog pokreta u Srbiji, uručiti ovogodišnjem dobitniku, novinaru i TV-voditelju Zoranu Kesiću.

(Beta, 13.05.2026)