Izrael pogodio sedam vozila na jugu Libana, 12 ljudi poginulo

Dvanaest ljudi je poginulo danas u Libanu kada je u napadu izraelskih snaga iz vazduha pogođeno sedam vozila, od čega tri na glavnom autoputu nadomak Bejruta, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Libana.

Među poginulima su jedna žena i njeno dvoje dece, dodaje se u saopštenju.

Ministarstvo je potvrdilo sedam napada na vozila, ali nije saopštilo koliko je ljudi bilo u njima.

Dva današnja napada dronovima su bila na autoputu koji povezuju Bejrut sa južnim gradom Sidonom. Treći napad je bio u gradu Sadijatu, nadomak te preopterećene saobraćajnice, javila je libanska Nacionalna novinska agencija.

Samo u tim napadaima poginulo je osam ljudi uključujući majku s dvoje dece.

Meta četvrtog napada rano popodne bio je severni ulaz u Sidon, gde je jedan čovek poginuo, a drugi je ranjen. Preostala tri napada dronovima su bila dublje na jugu Libana, i na meti svakog bili su automobili, a ukupno je poginulo troje ljudi.

Fotograf AP-a je video tela troje ubijenih ljudi u napadima kod primorskih gradova Bardža i Džijeh.

Izraelska vojska je rekla da je napala objekte militantne grupe Hezbolan u nekoliko oblasti na jugu Libana, nekoliko sati pošto je pozvala žitelje šest sela u tim područjima da se evakuišu.

Liban i Izrael bi trebalo da se sutra u Vašingtonu nađu na novoj rundi direktnih razgovora.

Administracija predsednika SAD Donalda Trampa snažno se zalaže za pomak u odnosima dve susedne zemlje, koje su zvanično u ratu još od stvaranja Izraela 1948. godine.

(Beta, 13.05.2026)